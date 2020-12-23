РИАМО - 23 дек. Первый в Дмитрове магазин постоянных распродаж «Галамарт» откроется 25 декабря в ТРК «Центр», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Здесь всегда доступные цены, а каждый день действуют выгодные акции, скидки и распродажи. Например, 26 декабря каждую вторую игрушку можно будет приобрести всего за один рубль», - говорится в сообщении.

Кроме того, в «Галамарте» есть все необходимое для дома и дачи: хозтовары, посуда, бытовая техника, текстиль, мобильные аксессуары, инструменты, предметы интерьера. Также в народном магазине можно подобрать подарки близким.

«С 25 по 31 декабря встречайте специальные цены в магазине! Их будет очень много, вот лишь малая часть: электрический чайник – 249 рублей, утюг – 349 рублей, литая сковорода – 399 рублей, тостер – 449 рублей, фен – 499 рублей, дом для кукол – 559 рублей, ЖК-телевизор с диагональю 81 сантиметр – 5 999 рублей», - добавляется в сообщении.

Адрес магазина: Дмитров, Загорская улица, 22, ТРК «Центр», цокольный этаж. Часы работы: 10:00-22:00.​

Сайт: www.galamart.ru