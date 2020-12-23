РИАМО – 23 дек. Группа компаний «Инград» получила положительное заключение Мосгосстройнадзора о соответствии требованиям проектной документации корпусов №1 и №2 в жилом квартале комфорт-класса «Преображение» на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Инград».

Два 31-этажных здания запроектированы на 668 квартир, общей площадью 32 719 кв. метров. Весь объём недвижимости в корпусах полностью реализован.

Вместе с жилыми домами завершено строительство одноуровневого подземного паркинга на 585 машино-мест с кладовыми. Удобный доступ на парковку осуществляется на лифте прямо с жилых этажей.

Корпуса построены в рамках подэтапа 1.1. первого этапа строительства жилого квартала "Преображение". Разрешение на ввод домов в эксплуатацию планируется получить до конца 2020 года. Плановые сроки окончания строительства корп. 3-5, 8, 9 – 1 квартал 2021 года; корп. 6, 7 – 2 квартал 2021 года; корп. 10, 11 – 4 квартал 2021 года.

ЖК «Преображение» состоит из 11 корпусов переменной этажности – 7-31 этаж. Собственная инфраструктура проекта включает детский сад на 275 мест, подземный паркинг, развивающие студии, кафе-кондитерскую, пекарню, аптеку, магазины, химчистку и другие объекты сферы услуг.

Квартал расположен в 200 метрах от станции метро «Бульвар Рокоссовского». Рядом с «Преображением» находятся национальный парк «Лосиный остров», парк «Сокольники», Черкизовский детский парк, а также Ледовый дворец «Локомотив» и «РЖД-Арена». ЖК «Преображение» стал одним из самых востребованных проектов Москвы за первое полугодие 2020 года.