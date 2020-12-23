РИАМО - 23 дек. Порядка 3 миллионов раз посетили Инвестиционный портал столицы с начала текущего года, ежедневно на него заходят 8,2 тысячи уникальных пользователей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если на старте проекта, когда инвесторам было доступно всего десять онлайн-сервисов, портал посещали около 100 человек в день, то сейчас это ресурс с 29 сервисами и ежедневным пользовательским трафиком 8,2 тысячи уникальных пользователей», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, почти за семь лет на сайт зашли свыше 12 миллионов раз. В этом году его сервисами воспользовались более 90 тысяч раз. Например, в числе 11 новых сервисов заработал «Инвестиционный налоговый вычет»для получения одной из меры поддержки от городского правительства.

Заммэра добавил, что Инвестиционный портал города помогает предпринимателям работать в условиях пандемии, позволяет взаимодействовать со столичными властями в онлайн-формате.

В 2020 году на портале зарегистрировали более 11 тысяч личных кабинетов инвесторов. Всего их зарегистрировали 39 тысяч раз. В этом году также запустили мобильное приложение «Инвестиционный портал Москвы».​