РИАМО - 23 дек. Житель Коломны при уборке своего дома случайно нашел неизвестную оригинальную этикетку кондитерской фабрики купца Петра Чуприкова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Педагог Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея» Евгений Землянский при уборке на чердаке собственного дома нашел неизвестную этикетку от одного из кондитерских продуктов, произведенных на фабрике коломенского купца Петра Карповича Чуприкова — сына Карпа Фомича — легендарного основателя фамильной пастильной фабрики», — говорится в сообщении.

На этикетке изображен процесс семейного чаепития за накрытым белой скатертью круглым столом. На столе стоит самовар и различные сладости. Глава семейства с большой кружкой в руках сидит на стуле, а чуть правее изображены его дочь и супруга. Последняя наливает заварку в чашечку на блюдце.

Краевед и педагог «Одиссеи» Наталья Курникова предположила, что за столом изображена семья самого Петра Чуприкова. Как известно, его супругой была представительница коломенского купеческого рода — Любовь Миляева. У них была единственная дочь Евдокия, а остальные дети, три сына и дочь, умерли еще в младенчестве.

Сохранилась до наших дней и настоящая фотография семьи Чуприковых. Сотрудники учреждения соотнесли с ней фигуры на этикетке и заметили схожие черты.

На найденной этикетке имеется надпись: «Фабрики П. К. Чуприкова въ Коломнѣ». Петр Чуприков стал владельцем фабрики в 1880-х годах и сразу же изменил направление предприятия: преобразовал его из пастильного в кондитерское и расширил ассортимент продукции.

Производство пастилы зависело от яблок, а это сезонный продукт. Выпускалась она примерно с середины июля до начала февраля, дольше плоды не сохранялись. Чтобы не увольнять рабочих и иметь доход, с февраля по июль фабрика выпускала пряники и конфеты.