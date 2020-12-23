РИАМО - 23 дек. В этом году пользователи портала «Активный гражданин» приняли участие в 358 голосованиях, касающихся благоустройства, городского транспорта и сохранения культурного наследия столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для проекта год выдался насыщенным и интересным, нас стало почти на два миллиона больше. Мы провели 358 голосований — 207 общегородских и 151 районное», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

В этом году проект собрал более 15 миллионов мнений горожан. В частности, по словам Пищелко, участники голосований могли оценить итоги реставрации Северного речного вокзала, результаты программы по ликвидации с улиц нависающих проводов «Чистое небо», а также выбрали имя для чат-бота столичной подземки.

Всего за шесть лет работы на портале прошли свыше 4,8 тысячи голосований, в которых собрали более 150 миллионов мнений участников.

В июне начала работу интерактивная карта проекта «Активный гражданин». На ней уже отметили свыше 1,6 тысячи объектов, где удалось воплотить идеи горожан.