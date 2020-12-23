РИАМО - 23 дек. В Москве стартовали работы по капитальному ремонту двухэтажного здания полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Работы проходят в рамках программы «Безопасный город». Здание расположено на Новом Арбате и было построено в 1889 году. В настоящий момент объект находится в аварийном состоянии — полностью пришли в негодность инженерные системы, а деревянные перекрытия прогнили.

«Перед началом работ служащие полка были временно переведены в другие здания. В настоящее время рабочие проводят демонтаж перегородок и старой отделки внутренних помещений, а затем приступят к устройству перекрытий», — говорится в сообщении.

Площадь фасадных работ составит 1162 квадратных метра. Пришедшие в негодность инженерные системы полностью заменят. В здании также проведут перепланировку помещений, которая позволит удобнее разместить сотрудников полиции.

Завершить работы планируется осенью 2021 года.