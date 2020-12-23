РИАМО - 23 дек. Новый центр услуг для бизнеса (ЦУБ) начал работу во флагманском офисе «Мои документы» в торгово-развлекательном центре «Щелковский» на территории Восточного округа столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ЦУБах бесплатно консультируют предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса. <…> В 2020 году для МСП (малого и среднего предпринимательства - ред.) было проведено порядка 130 тысяч консультаций», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, на сегодняшний день в столице действует свыше 721 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Это составляет свыше 12,6% от их общего количества по стране.

В центре предпринимателям предоставляют помощь в регистрации бизнеса, подготовке бумаг для внесения изменений в ЕГРИП/ЕГРЮЛ и другие услуги.

В настоящее время в городе действуют 17 центров услуг для бизнеса. Найти подходящий адрес можно на сайте. Здесь же доступна информация о существующих мерах поддержки предпринимателей.