РИАМО - 23 дек. В три раза - с 22 до 70 тысяч - выросло количество участников проекта «Московское долголетие» за девять месяцев работы в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С апреля уже проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий, которые были благоприятно восприняты старшим поколением: за девять месяцев дистанционной работы количество участников выросло в три раза — с 22 до 70 тысяч человек», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году проект «Московское долголетие» должен был заставить горожан старшего поколения оставаться дома, чтобы снизить риск распространения заболеваний во время пандемии. В настоящее время в рамках проекта действует свыше 2,5 тысячи групп по 30 направлениям.

Весной среди участников проекта провели опрос, который показал, что около 70% респондентов владеют навыками работы с интернетом. В октябре количество доступных онлайн-занятий увеличилось.

Жители столицы старшего поколения могут присоединиться к проекту «Московское долголетие», позвонив в центр социального обслуживания или на сайте проекта.