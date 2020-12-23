РИАМО - 23 дек. Голосовой помощник начал работать в тестовом режиме в мобильном приложении «Моя Москва», говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Как отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, новый интерфейс помогает пользователям запустить процесс получения услуги, а еще отобразить нужную информацию. Для этого следует задать вопрос в свободной форме.

«В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре», — сказала Сергунина.

Она пояснила, что в контакт-центре робот консультирует горожан наравне с операторами. На сегодняшний день он обрабатывает свыше 40% звонков, поступающих на горячие линии.

По ее словам, сейчас новый раздел приложения доступен только в тестовом режиме для 10% пользователей на устройствах с операционной системой iOS.

Она добавила, что с помощью голосового помощника можно получить девять услуг. Среди них - передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, проверка наличия счетов за коммунальные услуги, отмена записи к врачу и проверка баланса лицевого счета «Москвенок».

Чтобы получить услугу, нужно озвучить вопрос, нажав на специальный значок. В ответ помощник отобразит на экране запрошенную информацию либо окно для получения услуги.

Функционал голосового помощника будут расширять. Планируется, что с его помощью пользователи смогут получать большинство услуг. Кроме того, в приложении сохраняется возможность привычного получения услуг.