РИАМО - 23 дек. Возгорание произошло в гараже в Орехово-Зуеве, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

Информация о возгорании поступила от очевидца в 22:59 22 декабря. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли гаража. В 23:23 был объявлен ранг пожара №2 (РТП-2).

«В 00:06 23 декабря – локализация пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров (кровля нежилого здания (гаража). В 00:27 – ликвидация открытого горения. В 03:10 – ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

За сутки в Подмосковье произошло 40 техногенных пожаров. Для их тушения привлекались 308 человек и 88 единиц техники.