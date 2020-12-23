РИАМО - 23 дек. Полицейские задержали в городском округе Красногорск кладовщика, которого подозревают в краже со склада волейбольных мячей на общую сумму порядка 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По предварительным данным, злоумышленник, будучи сотрудником складского помещения, в течение двух месяцев похищал волейбольные мячи, принадлежавшие одной из спортивных общественных организаций. В ночное время он тайно выносил инвентарь из помещения и увозил на арендованных автомобилях», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, после изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого на рабочем месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении 19-летнего жителя Подмосковья избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.