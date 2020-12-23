РИАМО - 23 дек. За 86 дней работы горячей линии комплекса социального развития Москвы жители столицы обратились за доставкой медицинских рецептурных препаратов 26,8 тысячи раз, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Социальные работники ежедневно посещают поликлиники, чтобы забрать и доставить льготные лекарства старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями», - сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

По его словам, большая часть заявок, касающаяся доставки лекарств, выполняется в день обращения. Чаще всего о необходимости получения препаратов сообщают жители Западного округа столицы, они оформили 5118 услуг. На втором месте оказались жители СВАО - 3411 услуг.

Обратиться на горячую линию можно по номеру телефона: +7 (495) 870-45-09. Она работает каждый день с 08:00 до 21:00.