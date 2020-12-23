РИАМО - 23 дек. В подмосковные центры занятости населения обратились около 6 тысяч безработных, которые были направлены на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования, сообщила РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В настоящее время в органы службы занятости населения Московской области в целях прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования обратилось 5910 безработных граждан. Из них 5537 приступили к обучению и 5107 уже завершили обучение», - сказала Фаевская.

Она добавила, что для переобучения и повышения квалификации в центры занятости также обратились 702 женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

«В органы службы занятости населения области в целях переобучения и повышения квалификации обратились 702 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях. Из них на переобучение направлены 484 человека, 218 - на повышение квалификации», - заключила Фаевская.​