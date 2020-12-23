РИАМО - 23 дек. В столице за минувшие сутки скончались 73 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперштаб.

Всего в городе с начала пандемии умерли 10 613 заболевших.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

В мегаполисе работают 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Уже вакцинировались порядка 25 тысяч человек.

Всего в мегаполисе было выявлено 750 934 случая заражения Covid-19, выздоровели 577 544 пациента.

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Текстовая трансляция

22 ДЕКАБРЯ

- Доктор Мясников рассказал, что медицинскую маску можно носить любой стороной. Производители медицинских масок считают, что разница между сторонами есть.

- ТЦ «Охотный ряд» в Москве может заплатить 1 млн рублей за нарушение мер против Covid-19. Нарушение выявили во время повторной проверки в ТЦ.

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- В Москве свободно около трети коек, предназначенных для ковидных больных. Столичная система здравоохранения справляется с нагрузкой в пандемию.

- В столице есть возможность развернуть до 140 пунктов вакцинации от Covid‑19.

Уже 25 тысяч человек в Москве вакцинировались от коронавируной инфекции.

- В России не обнаружили штамм коронавируса из Великобритании. Российские системы тестирования могут выявлять мутировавший штамм коронавируса.

- Дополнительные ограничения в городе вводиться не будут, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Но послабления также невозможны.

- После второй волны пандемии Covid-19 ожидается и третья волна, считает главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко. Он отметил, что все предыдущие мировые эпидемии протекали в три волны. Речь идет об испанке, азиатском, свином и птичьем разновидностях гриппа.

- Россияне назвали главной победой 2020 года создание вакцины от коронавируса. На втором месте оказалось мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе.

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- Россияне назвали пандемию Covid‑19 главным событием 2020 года. На втором месте по важности стал конфликт в Нагорном Карабахе.

- В России не выявили значимых изменений в штамме коронавируса. Covid-19, как и любой вирус, постоянно изменяется, он накапливает генетические мутации. Центр «Вектор» следит за изменениями вируса в стране, чтобы оценить, могут ли тест-системы выявить данный вирус, эффективны ли препараты и не появился ли более опасный штамм.

- Посетителей столичных развлекательных заведений, работающих после 23:00 вопреки указу мэра, не штрафуют, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

- За сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 498 больных. В Москве - 7 237.

- Через пять-семь лет новая коронавирусная инфекция может стать еще более заразной, но при этом вызывать меньше осложнений. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

- За минувшие сутки в Москве умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 10 540.