РИАМО - 23 дек. Облачная погода и до минус 2-7 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 5 - минус 3, по области - минус 7 - минус 2 градуса», - говорится в сообщении.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - порядка 70%.

Погода в столице и Подмосковье будет умеренно морозная, атмосферное давление будет слабо понижаться, кислородный режим ожидается благоприятный.

Специалисты предупреждают, что у людей с воспалительными заболеваниями суставов и органов дыхания могут появиться симптомы обострения и ухудшения самочувствия.

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