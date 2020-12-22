РИАМО - 22 дек. Недвижимость бывших военных городков на территории Подмосковья в составе 559 объектов недвижимого имущества и земельных участков площадью более 250 гектаров переданы в муниципальную и областную собственность, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что объекты в собственность получили 19 городских округов.

«Работа по передаче имущества бывших военных городков в муниципальную и областную собственность ведется в Подмосковье с 2012 года, и правительство Московской области активно участвует в данной работе на всех этапах передачи имущества и последующего его использования. Благодаря многолетней совместной работе с коллегами из Минобороны Российской Федерации переданы имущественные комплексы и тысячи гектаров земли», — сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что в настоящее время большая часть имущества – земля, здания, инженерная инфраструктура - уже переданы в собственность округов Подмосковья и собственность региона для обслуживания и эксплуатации, но отдельные объекты до сих пор передаются, чтобы обеспечить надлежащий комфорт для жителей. За восемь лет переданы 333 имущественных комплекса военных городков, и работа продолжается.

Наиболее крупными в 2020 году стали передачи в собственность городских округов Серпухов, Солнечногорск, Наро-Фоминский и Егорьевск.

В собственность городского округа Серпухов переданы земельные участки, 185 квартир и 43 объекта инженерной инфраструктуры военных городков №114 в поселке Фенино и №115 в деревне Съяново, а в собственность городского округа Солнечногорск - земельный участок площадью 15 гектаров, 44 квартиры и 29 объектов инженерно-хозяйственного назначения военного городка №213 в деревне Марьино и пешеходный мост в поселке Сенеж длиной 450 метров, соединяющий бывший военный городок Тимоново и военную часть «Сенеж».

В собственность Наро-Фоминского городского округа переданы 14,5 гектара земель бывшего военного городка №1. Ранее в округ передали 180 квартир, дороги и площадки, расположенные на данном земельном участке, а сейчас завершили и передачу земли.

В собственность городского округа Егорьевск передали десять объектов недвижимости, среди которых спорткомплекс и инженерная инфраструктура, а также земельный участок площадью 1,7 гектара. На переданной территории планируются размещение муниципального бюджетного учреждения и экономическая деятельность.