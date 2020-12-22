РИАМО - 22 дек. Депутаты Московской областной думы получили награды президента России и председателя Совета Федерации, двое из них были награждены орденами II и IV степени, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

Награды депутатам вручил председатель Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени награждена первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина», - говорится в сообщении.

Еще одной обладательницей ордена стала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова. Депутата наградили медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Награда получена за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Также депутаты награждены благодарностями.

Члену комитета Московской областной думы по местному самоуправлению Сергею Юдакову была объявлена благодарность президента России. Он удостоился ее за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия», член комитета Московской областной думы по делам молодежи и спорта Игорь Чистюхин удостоился благодарности председателя Совета Федерации. Депутата наградили за заслуги в социально-экономическом развитии Московской области и активную законотворческую деятельность.