РИАМО - 22 дек. Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, которого подозревают в краже кроссовера Kia, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В полицию обратился москвич. Он рассказал, что припарковал свой кроссовер Kia на 1-й Ватутинской улице, но на следующее утро обнаружил его пропажу. Материальный ущерб составил 1,8 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при участии Росгвардии задержали предполагаемого похитителя на Варшавском шоссе. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские установили, что для хранения похищенных машин мужчина арендовал частный дом с гаражом в Подмосковье. Он оборудовал дом устройством для подавления сигналов GPS-трекеров и охранных систем.

Она отметила, что несколько дней злоумышленник исследовал парковки на территории Троицкого округа Москвы. Он подыскивал кроссовер корейского производства, который не был оснащен сложными охранными комплексами.

«Найдя подходящий автомобиль, подозреваемый вскрыл его с помощью специального электронного приспособления и запустил двигатель, после чего перевез в арендованное домовладение», - добавила Волк.

В ходе обыска украденная иномарка была найдена. Кроме того, изъяты технические устройства для вскрытия машин и блокировки сигналов GPS, а также поддельные государственные регистрационные знаки транспортных средств.

«Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - заключила Волк.