РИАМО - 22 дек. Министры образования России и Беларуси поддержали идею Московской областной думы о внедрении в высшую школу исторического курса о Великой Отечественной войне на форуме в Минске, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова выступила с данной идеей в рамках встречи с министром образования Беларуси Игорем Карпенко, министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым и председателем Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александром Шумилиным, где министры и поддержали инициативу. Для разработки проекта будет создана рабочая группа.

«Также участники посетили Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» и храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших», – говорится в сообщении.

Самединова приняла участие в VIII Белорусско-Российском молодежном форуме, где выступала в роли спикера. В нем участвовали представители молодежных общественных объединений, органов власти, организаций-партнеров Белоруссии и России. На форуме обсуждались вопросы сотрудничества стран в развитии и поддержке волонтерства, молодежных лидеров, трудоустройства молодежи и программы ее поддержки.

Самединова отметила, что ей было интересно пообщаться с белорусскими коллегами, а также обменяться опытом по направлениям молодежного самоуправления. Также она поделилась успешными практиками помощи талантливой молодежи, выступила с докладом о мерах поддержки молодежных лидеров и подчеркнула потребность в поощрении молодых людей, активно участвующих в жизни страны.

В последний день мероприятия делегаты присоединились к республиканскому молодежному патриотическому проекту «Память сердца», а также возложили цветы к стеле «Минск - город-герой».