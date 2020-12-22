РИАМО - 22 дек. МВД России опубликовало видеоролик с задержанием москвички и ее подельника, которых подозревают в приготовлении к организации убийства по найму, сообщается на сайте «МВД медиа».

На видео мужчина, которого планировали убить, рассказывает о том, как узнал о заказе и дал согласие на поиск заказчика. Он поблагодарил полицейских за спасение жизни.

«Оперативники МУРа получили информацию, что жительница столицы на почве личной неприязни к своему бывшему супругу решила организовать его убийство. Для этого она обратилась к знакомому, который нашел исполнителя преступления за денежное вознаграждение в размере более 3 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Но затем мужчина, которого наняли в качестве киллера, отказался от совершения преступления, он обратился в правоохранительные органы с информацией о готовящемся убийстве и дал согласие на участие в проведении оперативно-разыскных мероприятий.

«Под контролем сотрудников Московского уголовного розыска было инсценировано убийство потерпевшего. После этого же было сообщено об исполнении <...> заказа и в качестве доказательства переданы соответствующие фотографии», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую и ее пособника.

По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ «Организация приготовления к убийству по найму».

В отношении пособника возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ «Приготовление к пособничеству в убийстве по найму».

Волк добавила, что в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержание подозреваемых в приготовлении к убийству в Москве. ВИДЕО>>