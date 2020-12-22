РИАМО - 22 дек. Знак «За доблесть и мужество», которым посмертно наградили депутата Московской областной думы Ивана Жукова, передали его внуку, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Депутат Московской областной думы Иван Николаевич Жуков посмертно награжден знаком «За доблесть и мужество». Соответствующее постановление в апреле подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев», – говорится в сообщении.

Жуков скончался 18 апреля. На момент смерти ему было 64 года. Передача знака внуку депутата была произведена председателем Московской областной думы, руководителем фракции «Единая Россия» Игорем Брынцаловым.

Брынцалов отметил, что Жуков был личным примером в реализации множества вопросов, а также задач Подмосковья и родного для него округа. Депутат отдавал себя работе, а с началом распространения Covid-19 оказывал помощь всем, кто в ней нуждался. Он же организовывал волонтеров.

Внук Жукова Павел Волнов сказал, что он был для него примером человека, который постоянно думает о людях и работает с полной отдачей.

Жуков впервые избран депутатом Мособлдумы II созыва, затем также избирался в III, IV, V и VI созывы. Он также был депутатом регионального парламента от Ногинского одномандатного избирательного округа и входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.