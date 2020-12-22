РИАМО - 22 дек. Во вторник дольщикам жилого комплекса в поселке Вербилки Талдомского городского округа стали вручать ключи, разрешение на введение объекта в эксплуатацию было выдано в середине декабря текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Сегодня началось вручение ключей дольщикам в поселке Вербилки в Талдоме. Это важное событие, поскольку каждый дом, каждый дольщик всегда сложно дается. Заставить механизм под названием «получение ключей» крутиться — совместный труд», — сказал заместитель начальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами министерства жилищной политики Московской области Андрей Любимов.

Он добавил, что возведение дома стартовало в 2009 году. Его планировали завершить еще в 2012 году, однако финансовые трудности вмешались в выполнение застройщиком его обязательств. Множественные попытки привлечения финансов увенчались успехом только к августу 2019 года.

В результате ввода объекта в эксплуатацию были обеспечены права 54 граждан. Они ждали ключи с 2012 года.

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин отметил, что обещание о выдаче ключей выполнено. На текущий момент будет вестись работа по оформлению документов.

Крупенин также поздравил дольщиков с окончанием ожиданий и поблагодарил за терпение.

«Хочется сказать огромное спасибо! Не только мы волновались, за нас переживали все. Мы наблюдали много лет за тем, как идет движение строительства: за каждым огонечком, за каждым краном, который движется или перестал. Много лет ждали, но дождались, и слава Богу. Это очень большое событие в нашей жизни», — сказала дольщица жилого комплекса Надежда Наумова.