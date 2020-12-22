РИАМО - 22 дек. В Подмосковье немецкая компания Follmann Group планирует построить новое производство, где будут делать краски на водной основе, которые применяются в обойной промышленности, а также пластизоли, полиуретановый и полиэфирный клей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания планирует инвестировать в производство красок порядка 500 миллионов рублей. Реализация проекта рассчитана до 2022 года. Увеличение производственных мощностей станет важным шагом в стратегии расширения присутствия Follmann Group не только в Московской области, но и в целом на российском рынке», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Проект реализует российское дочернее подразделение немецкой компании Follmann Group - ООО «Фольманн», которое входит в состав резидентов Богородского индустриального парка в городе Ногинск.

В составе компании имеется большое число производственных подразделений и представительств по всему земному шару. Предприятие в регионе размещено в одном из крупнейших индустриальных парков РФ - «Богородский», где есть вся необходимая инфраструктура для успешного осуществления бизнеса.