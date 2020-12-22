РИАМО - 22 дек. Вблизи станции метро «Озерная» возведут жилой комплекс, три детсада, две школы, физкультурно-оздоровительный центр и офисы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Здесь будут сохранены отдельные производственно-коммунальные объекты, в числе которых продовольственная база «Очаково», автобусный парк, ГБУ «Жилищник», гипермаркет «Карусель», Институт физико-химических проблем керамических материалов РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, бизнес-центр «Очаково», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Согласно проекту планировки территории площадью 72,41 гектара, расположенной в районе Очаково-Матвеевское, запланировано строительство площадью почти 780 тысяч квадратных метров.

«Проектом предусмотрено также возведение трех дошкольных учреждений на 150, 250 и 275 мест соответственно, а также двух общеобразовательных школ на 550 мест и на 1 тысячу мест», - отметил Левкин.