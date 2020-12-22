РИАМО - 22 дек. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» стал одним из победителей конкурса на установку мультимедиагидов с дополненной реальностью, произошло это в рамках нацпроекта «Культура» в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Мобильное приложение «Артефакт», на платформе которого работает мультимедиагид, позволяет узнать об экспонатах из коллекции живописи и графики без помощи экскурсовода.

«Для того, чтобы начать экскурсию, достаточно включить мобильное приложение, скачать выставку «Зарайский кремль. Живопись и графика», нажать кнопку «Дополненная реальность» и навести камеру на картину для распознавания. Поверх изображения появятся специальные метки с информацией о картине, а аудиогид расскажет, кто изображен на полотне, кем оно создано и когда, какова история его происхождения», – говорится в сообщении.

На текущий момент для распознавания в музее доступно свыше 40 экспонатов, в числе которых часть старинной фамильной портретной галереи князя Голицына Александра Михайловича, зарайские купеческие портреты первой половины XIX века, а также жанровая и пейзажная живопись второй половины XIX века.

Все экспонаты, которые были отмечены в экспозиции стикерами AR, доступны в мобильном приложении.

На текущий момент мультимедиагид с технологией дополненной реальности запущен в четырех государственных музеях Подмосковья. В этом году его также запустили в мемориальном музыкальном музее-заповедник П.И. Чайковского, а ранее в Серпуховском историко-художественном музее и музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

Два последних были запущены в 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

Нацпроект «Культура» реализуется до 31 декабря 2024 года, а его бюджет составляет 113,5 миллиарда рублей. Он направлен на увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%.

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