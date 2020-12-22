РИАМО - 22 дек. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» стал одним из победителей конкурса на установку мультимедиагидов с дополненной реальностью, произошло это в рамках нацпроекта «Культура» в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Мобильное приложение «Артефакт», на платформе которого работает мультимедиагид, позволяет узнать об экспонатах из коллекции живописи и графики без помощи экскурсовода.
На текущий момент для распознавания в музее доступно свыше 40 экспонатов, в числе которых часть старинной фамильной портретной галереи князя Голицына Александра Михайловича, зарайские купеческие портреты первой половины XIX века, а также жанровая и пейзажная живопись второй половины XIX века.
Все экспонаты, которые были отмечены в экспозиции стикерами AR, доступны в мобильном приложении.
На текущий момент мультимедиагид с технологией дополненной реальности запущен в четырех государственных музеях Подмосковья. В этом году его также запустили в мемориальном музыкальном музее-заповедник П.И. Чайковского, а ранее в Серпуховском историко-художественном музее и музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».
Два последних были запущены в 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Нацпроект «Культура» реализуется до 31 декабря 2024 года, а его бюджет составляет 113,5 миллиарда рублей. Он направлен на увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%.
Составить туристический маршрут по Подмосковью>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии