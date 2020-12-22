РИАМО - 22 дек. Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
«По версии следствия, 18 декабря 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из ресторанов, расположенных на юго-западе Москвы, нанес удар в область головы сотруднику полиции, прибывшему по вызову по указанному адресу с целью охраны общественного порядка», - сказала Иванова.
Она добавила, что на сегодняшний день личность мужчины установлена.
По ее словам, специалисты проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента. Расследование данного дела продолжается.
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