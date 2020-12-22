РИАМО - 22 дек. В Московской области задержаны трое москвичей, подозреваемых в убийстве знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 6 октября 2020 года в лесополосе возле деревни Двуглинкого городского округа Луховицы в песчаном карьере обнаружено тело мужчины с пятью колото-резаными ранениями грудной клетки», - говорится в сообщении.

После установления личности потерпевшего установлен круг его общения и сфера деятельности. После чего в поле зрение попали трое мужчин, чьи разовые поручения неоднократно выполнял потерпевший.

По предварительным данным, потерпевший был осведомлен о противоправной деятельности подозреваемых, в связи с чем одним из подозреваемых было принято решение о его устранении.

В результате он передал нож двум соучастникам, которые в дальнейшем совершили убийство мужчины.

Криминалисты провели восемь обысков, в том числе по местам жительств задержанных, осмотрено семь автомобилей. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, алкогольная продукция (не менее 70 ящиков), оружие и боеприпасы к нему, большое количество ножей, а также перчатки и балаклава.