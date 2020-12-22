РИАМО - 22 дек. В столичном районе Перово начала работать 14-я в городе выездная служба Центра паллиативной помощи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Она расположилась в здании поликлиники №69 (филиал №2) по адресу: улица Плющева, дом 20. На данный момент специалисты будут обслуживать часть Восточного и Юго-Восточного административных округов, а именно районы Лефортово, Нижегородский, Новогиреево, Перово и Ивановское», - говорится в сообщении.

Доктора будут совершать визиты к москвичам, которым нужна паллиативная помощь. Еще к пациентам будут приезжать медсестры для того, чтобы следить за правильным выполнением назначений врача, делать перевязки и другие процедуры.

Также сотрудники Центра паллиативной помощи будут обучать родственников пациентов правильному уходу за больным. Выездная служба позволит пациентам получать все нужные рецепты на лекарства на дому.

«Год назад я возглавил первую выездную паллиативную службу в ТиНАО— «Вороново». А в декабре был переведен сюда, в Перово. Сейчас в нашей команде два врача, четыре медсестры и два администратора. В планах — увеличить количество врачей до четырех, чтобы в смену на выезды отправлялось по два врача», — отметил заведующий выездной паллиативной службой в Перове Роман Вдовин.

Кроме того, родственники больных могут проконсультироваться у соцработников центра, которые также помогают оформить инвалидность, получить нужные медицинские препараты и приспособления.

Получить консультацию специалистов Центра паллиативной помощи можно по телефону: +7 (499) 940-19-48. Звонки принимаются круглосуточно.