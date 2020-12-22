РИАМО - 22 дек. На Останкинской телебашне в столице впервые будет запущено новогоднее световое шоу, сообщает «Интерфакс».

С 18:00 до 23:00 с 24 декабря по 10 января шоу на телебашне будет включаться на 5 минут в начале каждого часа, а в новогоднюю ночь художественное освещение будет радовать горожан и гостей столицы с 00:00 до 01:00.

«Возможность проведения светового шоу появилась благодаря новой подсветке Останкинской телебашни, которая станет самой высокой в Европе, а также самой высокой художественно-архитектурной подсветкой в мире, которая эксплуатируется в условиях низких температур», - говорится в сообщении пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Кроме того, с помощью нового оборудования можно будет проводить световые праздничные шоу, которые посвятят различным госпраздникам и значимым культурным событиям.

В новой системе архитектурного освещения Останкинской телебашни предусматриваются различные режимы работы, в том числе ночной, праздничный и свободный. ​