РИАМО - 22 дек. Компания «Яндекс» опубликовала в своем Twitter-аккаунте видео со всеми главными событиями этого года на основе поисковых запросов пользователей, сообщает kp.ru.

«Весь январь россияне интересовались эпидемией тогда еще нового коронавируса в Китае и нескольких других странах, убийством иранского генерала КСИР Касема Сулеймани и лесными пожарами, охватившими Австралию еще осенью 2019 года», - говорится в сообщении.

В феврале пользователи запрашивали информацию по трагедии на вечеринке блогера Екатерины Диденко, на которой ее муж и двое друзей погибли из-за сухого льда в бассейне. Еще россияне интересовались военной операцией Турции в Сирии, падением цен на нефть и сделкой ОПЕК+.

В марте всех интересовал коронавирус, падение рубля и цены на нефть. В апреле – новости о фиктивной смерти главы КНДР Ким Чен Ына, о скандале вокруг высказывания телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии, а еще об обвинении Минюста США в отношении Олега Тинькова.

В мае пользователей заинтересовало движение Black Lives Matter в США, поправки в Конституцию страны и введение электронных медкарт в столице.

Главной темой июня стало смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, а затем все снова заинтересовались поправками в Конституцию РФ, а также разводом Кристины Асмус и Гарика Харламова, бубонной чумой в Монголии и параде планет 4 июля.

В июле россияне следили за развитием дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и убийства в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта. В августе пользователи интересовались протестами в Беларуси, коронавирусом, взрывом в Бейруте, протестами экоактивистов в Башкирии против уничтожения горы Куштау и госпитализацией оппозиционера Алексея Навального.

В сентябре в поисковике было больше всего запросов по приговору Ефремову, скандалу вокруг Тарзана и Наташи Королевой, конфликту между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а еще о пропавшем во Владимирской области первокласснике.

В октябре россияне интересовались коронавирусом и войной в Карабахе, выборами в США, приговором по делу 72-летней актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина.

В ноябре в топе по запросам были скандальное видео с участием футболиста Артема Дзюбы, выборы президента США, драка в столице между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

В декабре главной темой остается пандемия Covid-19, конфликт в Нагорном Карабахе, выборы в США, протесты в Беларуси и Хабаровске.

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