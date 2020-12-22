РИАМО - 22 дек. Помощник президента РФ Максим Орешкин занял пост председателя совета директоров Первого канала, сообщает ТАСС.
«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший министерством экономического развития РФ. Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли», - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.
Орешкин родился в Москве в 1982 году. В 2002 он окончил бакалавриат Высшей школы экономики по направлению «экономика». Через два года окончил магистратуру ВШЭ по этому же направлению.
С 2016–2020 годах он являлся министром экономического развития Российской Федерации. В начале 2020 года Орешкин стал помощником президента Российской Федерации.
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