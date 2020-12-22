РИАМО - 22 дек. Помощник президента РФ Максим Орешкин занял пост председателя совета директоров Первого канала, сообщает ТАСС.​

«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший министерством экономического развития РФ. Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли», - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.​

Орешкин родился в Москве в 1982 году. В 2002 он окончил бакалавриат Высшей школы экономики по направлению «экономика». Через два года окончил магистратуру ВШЭ по этому же направлению.

С 2016–2020 годах он являлся министром экономического развития Российской Федерации. В начале 2020 года Орешкин стал помощником президента Российской Федерации.