РИАМО - 22 дек. Компания «Коттон Клаб» в Балашихе открыла новый цех по производству моющих средств, в проект инвестировали 450 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На новой производственной линии создано 300 рабочих мест, всего на предприятии трудится около 2,5 тысяч сотрудников. Уже в следующем году компания планирует приступить к реализации нового проекта – строительства производственного комплекса на площади 12 гектаров, что вдвое увеличит мощности предприятия и обеспечит новые рабочие места для жителей Подмосковья», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новая линия была возведена за два месяца. Она состоит из склада сырья, системы тамбуров подачи сырья в чистую зону, варочного и разливочного цехов, склада готовой продукции с зоной отгрузки. В сентябре 2020 года со склада вышла первая продукция.

Здесь производятся моющие средства во флаконе и пластиковом пакете, который называют дойпаком, объемами до 2,5 и 4 литров соответственно. Производительность составляет порядка 100 тонн в сутки. Планируется увеличение до 250 тонн. Продукцию экспортируют в Китай. Она также представлена в магазинах СНГ, Балтии и Европы.