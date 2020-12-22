РИАМО - 22 дек. В селе Иславское Одинцовского городского округа прошло традиционное военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Победы», посвященное началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Военная операция, ставшая одним из поворотных моментов для Великой Отечественной войны, началась в декабре 1941 года. Организаторами посвященного ей мероприятия выступили Одинцовское краеведческое общество, областное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», администрация округа, Одинцовский молодежный центр, территориальное управление Успенское. Впервые мероприятие прошло в онлайн- формате.

«Вызовы времени диктуют нам свои условия. И именно ограничения на проведение массовых мероприятий в этом году подтолкнули нашу команду к тестированию и успешному освоению многих новых форматов и технических возможностей. Покидая привычную зону комфорта, мы развиваемся. Подводя итоги можно сказать, что онлайн-трансляция прошла успешно», - сказал председатель регионального совета ООД «Поисковое движение России» в Московской области Антон Кузнецов.

В рамках мероприятия прошли все обычные для праздника этапы — возложение цветов, митинг, историческая постановка боевого эпизода, художественный номер и показ тематической выставки.

В будущем планируется интеграция качественных онлайн-трансляций в интернете и после снятия всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Этот формат дает возможность увидеть событие под новым углом.