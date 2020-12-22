РИАМО – 22 дек. Известный российский криминолог Константин Горяинов умер в Москве, сообщает Nation News.

«Тело Константина Горяинова обнаружили в его квартире на Смоленском бульваре. По предварительным данным, причиной смерти ученого стала сердечная недостаточность. Ему было 82 года», - говорится в сообщении.

О происшествии сообщили в Научно-исследовательском институте ФСИН России.

«Коллеги, друзья и ученики профессора выразили глубокие соболезнования его родным», - добавляется в сообщении.

Горяинов более 40 лет служил в органах внутренних дел и являлся одним из главных ученых-юристов страны в области криминологии.​