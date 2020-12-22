РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 дек. В городском округе Домодедово разыскивают 32-летнего Ивана Бакушина, пропавшего 2,5 месяца назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Бакушин Иван Сергеевич, 32 года, Москва, ЮАО, Московская область, Домодедово. С 7 октября 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Бакушина 180 сантиметров, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в бежевую ветровку, темные брюки и черные ботинки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Обладающих какой-либо информацией о его местонахождении просят сообщить на горячую линию: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.