РИАМО - 22 дек. Российский режиссер и сценарист Борис Бушмелев умер на 84-м году жизни, сообщается на сайте союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Бориса Геннадиевича», - говорится в сообщении.

Бушмелев окончил географический факультет МГУ в 1960 году, а через девять лет отучился на режиссерском факультете ВГИКа.

С 1968 года был режиссером творческого объединения «Экран» и киностудии «Мосфильм». Он снял такие фильмы, как «Колесо», «Цветик-семицветик» «Страдания молодого Геркулесова», «Какая наглость», «Вечерний лабиринт» и другие.