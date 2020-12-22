РИАМО - 22 дек. На Дубининской улице в Москве возведут дом на 311 квартир по программе реновации, снизу здание облицуют керамическим кирпичом, а начиная со второго этажа — пиленым кирпичом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам главы Москомэкспертизы Валерия Леонова, проект данного объекта уже согласовали.

«Программа реновации — уникальный проект, позволяющий горожанам улучшить жилищные условия, не меняя привычный образ жизни: квартиры предоставляются в том же районе, где и переселяемые пятиэтажки», — сказал Леонов.

Он добавил, что жилье выдают уже с готовой отделкой. В каждой секции установят по два лифта разной грузоподъемности.

«В доме запроектировано 311 квартир: 100 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 85 трехкомнатных. На первом этаже дома появятся помещения общественного назначения для последующей сдачи в аренду социально значимым учреждениям и организациям», — добавил Леонов.

В доме будет подземная автостоянка для автомобилей. Контролировать пропуск машин будут из помещения охраны, расположенного на первом этаже.