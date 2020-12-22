РИАМО - 22 дек. На пост главы управы московского района Царицыно снова назначен Сергей Белов, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Белова Сергея Александровича на должность главы управы района Царицыно города Москвы», — говорится в документе.

Служебный контракт с Беловым был заключен на срок полномочий мэра столицы.

Белов возглавляет район Царицыно с 2012 года. А с 2005 по 2012 года он руководил внутригородским муниципальным образованием Нагорное в Москве.