РИАМО - 22 дек. В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ночью морозы могут достигнуть минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В начале следующей недели будет солнечно и без осадков, ночами ударят морозы до минус 10 – минус 15 градусов, днем не выше минус 5 – минус 10 градусов. Но и это ненадолго», - говорится в сообщении.

В последние дни 2020 года прогнозируются 1-2 небольших снегопада, а также смягчение температуры до комфортных показателей - от минус 2 до минус 7 градусов.

На Новый год синоптики прогнозируют легкий мороз и нормальный снежный покров.

с