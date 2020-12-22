РИАМО - 22 дек. В Одинцовском городском округе прошел муниципальный этап регионального конкурса «Леди-Бизнес. Подмосковье-2020», победу на уровне муниципалитета одержала Екатерина Паташян, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Участие в конкурсе приняли руководители предприятий, представляющих самые разные сферы экономики округа: туризм, образование, индустрию красоты, здоровье, торговлю. Из-за пандемии большую часть отборочных заданий претендентки в этом году выполняли дистанционно.

«В формате онлайн проходила презентация бизнеса, демонстрация видеовизитки, ответы на вопросы жюри. В этом в 2020 году у нас увеличилось количество участниц, интерес к конкурсу заметно вырос! Важно в этот сложный период поддерживать друг друга. Я рада, что нам удалось провести финал муниципального этапа офлайн! Вручить награды, подарки и пожелать успехов, процветания, интересных проектов и идей нашим прекрасным бизнес-леди», - сказала вице-президент союза «Одинцовская торгово-промышленная палата» Екатерина Бакленева.

Екатерина Паташян, одержавшая победу на муниципальном уровне, представит Одинцовский городской округ в региональном финале.

Конкурс «Леди-Бизнес. Подмосковье» проводится Торгово-промышленной палатой Московской области с 2019 года. В прошлом году победу в нем одержала представитель Одинцовского городского округа Ольга Селезнева.