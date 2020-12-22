РИАМО - 22 дек. В Подмосковье и столице в январе прогнозируются как волны тепла, так и крещенские морозы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Январь будет на 2-3 градуса теплее нормы с количеством осадков в пределах нормы. Начало месяца будет умеренно холодным», - говорится в сообщении.

В дальнейшем в регионе будут волны тепла и умеренные рождественские холода, а также прогнозируются трескучие крещенские морозы.

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