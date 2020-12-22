В Москве на улице Зацепский Вал мужчина открыл огонь при попытке ограбления банка. Он скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Сейчас злоумышленника ищут.
В банке результате инцидента никто не пострадал.
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В Москве на улице Зацепский Вал мужчина открыл огонь при попытке ограбления банка. Он скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Сейчас злоумышленника ищут.
В банке результате инцидента никто не пострадал.
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