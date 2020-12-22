РИАМО – 23 дек. В интернете появилось видео с отделением банка, которое ранее попытался ограбить вооруженный мужчина, ролик опубликован на сайте телеканала «Москва 24».

В банке на улице Зацепский Вал в столице мужчина открыл огонь при попытке ограбления, он скрылся с места происшествия, ничего не взяв.

В ролике видно, что у отделения «Заубер-банк» стоят машины полиции. Из отделения банка выходит множество людей.

Сейчас злоумышленника ищут. В банке результате инцидента никто не пострадал. ​

Видео с места стрельбы в при попытке ограбления банка в Москве>>