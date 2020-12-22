РИАМО - 22 дек. Сумма отсрочки платежей по 754 договорам аренды в Подмосковье составила 332,5 миллиона рублей и была отложена на 2021-2022 годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова уточнила, что наибольшее количество отсрочек по договорам аренды было предоставлено в городских округах Орехово-Зуевский - 73 договора, Люберцы - 68 договоров, Ступино - 49 договоров, Одинцовский - 43 договора и Богородский - 42 договора.

«Сумма отсроченной платы за аренду государственной неразграниченной земли составила 209,5 миллионов рублей, за муниципальное имущество и землю - 107,2 миллиона рублей, а за областную недвижимость - 15,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Наибольшие суммы платежей по аренде были отсрочены в городских округах Люберцы - 29,7 миллиона рублей, Щелково - 29,3 миллиона рублей, Орехово-Зуевский - 29,2 миллиона рублей, Одинцовский - 28,7 миллиона рублей и Химки - 25,2 миллиона рублей.

Зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что мера, введенная во время первой волны пандемии Covid-19, позволила представителям пострадавших отраслей экономики не тратить средства на аренду имущества. Так, представители отраслей могли перенаправить их на поддержку бизнеса.

Во время самоизоляции деятельность некоторых сфер предпринимательства остановилась. А отсрочка по аренде стала ощутимой помощью предпринимателям региона, арендующим имущество областной, муниципальной или неразграниченной собственности.

Арендаторы могут подать заявку на отсрочку арендных платежей, несмотря на то, что с 2021 года начинается их погашение.

Оформление отсрочки за областное имущество доступно по ссылке.

Оформление отсрочки за муниципальное имущество и неразграниченных земель доступно по ссылке.

Отсрочка в размере 100% арендной платы за имущество предоставляется на период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Ей могут воспользоваться пострадавшим представители отраслей предпринимательства и торговли по основному виду деятельности компании, а также те, кто фактически использует имущество по дополнительному виду деятельности.

Погасить отсрочку можно равными частями в 2021-2022 годах.