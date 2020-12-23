РИАМО - 23 дек. В среду, 23 декабря, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в формате ВКС пройдет пресс-конференция председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Среди тем, которые планируется осветить:

• наиболее важные законы и законодательные инициативы Мособлдумы в 2020 году;

• деятельность областного парламента в текущем году;

• планы думы на следующий год.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.​