РИАМО - 22 дек. В банке на улице Зацепский Вал в столице мужчина открыл огонь при попытке ограбления, он скрылся с места происшествия, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Около 18 часов в службу «02» поступило сообщение о разбое в организации по адресу: улица Зацепский вал, дом 5. По предварительным данным, в помещение вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства», - говорится в сообщении.

Затем злоумышленник несколько раз выстрелил. От выстрелов в банке пострадавших нет. Мужчина скрылся с места происшествия, ничего не взяв.

На данный момент полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, которые направлены на розыск и задержание злоумышленника.

Видео с места стрельбы в при попытке ограбления банка в Москве>>