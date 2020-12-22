РИАМО - 22 дек. Во время пожара в многоквартирном доме в поселке Пролетарский городского округа Серпухов погибла женщина, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области.

«Инцидент произошел по адресу: поселок Пролетарский, улица Центральная, дом 20. В квартире случилось возгорание площадью 15 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 7:15 пожар был ликвидирован.

На месте работало 14 человек и четыре единицы техники.