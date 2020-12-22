РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Огни на самой высокой елке в подмосковном Красногорске зажгли во вторник, новогоднее дерево находится в микрорайоне Павшинская пойма, сообщил заведующий отделом «Павшинская пойма» администрации городского округа Владимир Леонов.

Праздник зажжения огней на новогодней елке состоялся в микрорайоне Пашинская пойма. Гостей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, уличный театр представил спектакль «Белая сказка».

«Высота елки 18 метров, это самое высокое новогоднее дерево в округе. Диаметр основания – 7 метров. У основания ели три светящихся окна. Гирлянда потребляет 1,5 киловатта электроэнергии», - сказал Леонов.

Елка установлена возле Никольского собора на набережной реки Москвы в микрорайоне Павшинская пойма. Ее монтаж занял около недели.