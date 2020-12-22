РИАМО - 22 дек. Владельцу собаки, покусавшей людей в Раменском городском округе, выдано предписание об устранении нарушений с указанием сроков исполнения, в частности, ему нужно обеспечить постоянное содержание животного на привязи и не допускать неконтролиремого выгула на улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На момент проведения мероприятий среднеазиатская овчарка содержалась в вольере на территории земельного участка владельца. Владелец предоставил животное к осмотру. На момент осмотра животное немотивированной агрессии не проявляло», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, в связи с тем, что собака покусала людей, ветеринары наблюдали за животным в течение десяти дней. После чего ее вакцинировали от бешенства.

«Владельцу собаки выдано предписание об устранении нарушений с указанием сроков исполнения. По истечении срока будет проведена проверка его исполнения. Напоминаем, что необходимо всем строго соблюдать установленные правила выгула и содержания домашних животных», - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что владельцам собак необходимо своевременно вакцинировать своих домашних животных против бешенства, чтобы обезопасить себя и окружающих людей.