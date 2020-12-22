РИАМО - 22 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяются гарантии неприкосновенности бывшему президенту страны и его семье, сообщает РИА Новости.

Авторами данной инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым ранее поправкам в Конституцию страны.

«Согласно закону, бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру», - говорится в сообщении.

Данный запрет распространяется на занимаемые экс-президентом жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Лишить данных гарантий бывшего главу государства может только Совет Федерации. Данное решение может быть принято на основании выдвинутого Госдумой страны обвинения в государственной измене или другом тяжком преступлении.

При этом, решение об обвинении экс-президента должны принять две трети депутатов каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения ее спецкомиссии.

Кроме того, обвинение в отношении экс-президента должны подтвердить Верховный и Конституционный суды страны. Верхняя палата должна решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения, в ином случае он будет отклонен.​​